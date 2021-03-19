Администрация объявленного банкротом ОАО «Гомельский рыбокомплекс» распродает недвижимое имущество, которое все еще числится на балансе предприятия.

Как сообщили в комитете «Гомельоблимущество», на аукцион, который пройдет 25 марта, выставлено несколько объектов в Гомеле, находящихся на ул. Шилова, 16.

Для продажи предлагаются капитальные строения, в том числе административное здание, склады, павильон и бойлерная.