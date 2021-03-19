|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЯВЛЕННЫЙ БАНКРОТОМ ГОМЕЛЬСКИЙ РЫБОКОМПЛЕКС РАСПРОДАЕТ ИМУЩЕСТВО
17:55 19.03.2021
Администрация объявленного банкротом ОАО «Гомельский рыбокомплекс» распродает недвижимое имущество, которое все еще числится на балансе предприятия.
Как сообщили в комитете «Гомельоблимущество», на аукцион, который пройдет 25 марта, выставлено несколько объектов в Гомеле, находящихся на ул. Шилова, 16.
Для продажи предлагаются капитальные строения, в том числе административное здание, склады, павильон и бойлерная.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
Курсы в банках
на 19.03.2021
Конвертация в банках
на 19.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте