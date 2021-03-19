В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 2,3 млн тонн грузов, или 66,4% к январю-февралю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 758,4 млн т.км, или 95,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 24,8 млн человек, или 80,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 149,1 млн. пассажиро-километров, или 73,9% к уровню января-февраля 2020 г.