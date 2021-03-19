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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 33,6%
17:43 19.03.2021
В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 2,3 млн тонн грузов, или 66,4% к январю-февралю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 758,4 млн т.км, или 95,9% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 24,8 млн человек, или 80,8% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 149,1 млн. пассажиро-километров, или 73,9% к уровню января-февраля 2020 г.
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