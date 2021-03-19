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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОТКРЫЛ В БРЕСТЕ ОБНОВЛЕННЫЙ САЛОН С ШОУ-РУМОМ
17:32 19.03.2021
Модернизированный салон связи МТС открылся в Бресте (проспект Машерова, 46).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в нем имеется полноценный шоу-рум: каждый посетитель офиса сможет самостоятельно ознакомиться с функционалом и возможностями мобильных устройств от ведущих мировых производителей.
Просторное помещение обновленного салона оборудовано бренд-зонами Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor. Представленные в них смартфоны, планшеты и другие гаджеты находятся на открытой выкладке. Каждое устройство включено, посетители могут самостоятельно взять любую понравившуюся модель в руки, протестировать и изучить.
Большинство устройств можно приобрести со скидкой, воспользовавшись выгодной акцией или в рассрочку до двух лет без первого взноса.
Сотрудники салона подробно расскажут о коммерческих предложениях МТС и помогут с их выбором. Клиенты также могут подключиться к сети мобильного оператора, активировать дополнительные услуги, получить детализацию счета, внести платеж по рассрочке.
Для удобства расчетов установлен терминал самообслуживания, а также предусмотрена электронная очередь.
Сеть центров обслуживания абонентов МТС в Беларуси сегодня насчитывает 90 собственных салонов связи и более 270 дилерских представительств.
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