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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ВЫПУСТИЛО ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ НОВЫХ ШИН ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ
17:27 19.03.2021
Товарный портфель ОАО «Белшина» скоро пополнится новой шиной, предназначенной для самосвалов грузоподъемностью 130 тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в феврале 2021 года были выпущены опытные образцы новой шины Belshina Bel-785 размерности 33.00R51.
Новая современная сверхкрупногабаритная шина 33.00R51 мод. BEL-785, предназначена для карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 120140 тонн, эксплуатирующихся в карьерах горнорудной промышленности при температуре окружающей среды от минус 55 °С до плюс 50 °С.
Новый современный рисунок протектора обеспечивает повышенное сцепление с дорожной поверхностью и стойкость протектора при проведении работ на скальной породе, повышает сопротивление порезам и сколам. Применение в каркасе шины металлокорда увеличивает долговечность шин, обеспечивает защиту от пробоев при работе со скальной породой.
На текущий момент на предприятии прорабатываются этапы для отправки шин для эксплуатационных испытаний.
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