Товарный портфель ОАО «Белшина» скоро пополнится новой шиной, предназначенной для самосвалов грузоподъемностью 130 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в феврале 2021 года были выпущены опытные образцы новой шины Belshina Bel-785 размерности 33.00R51.

Новая современная сверхкрупногабаритная шина 33.00R51 мод. BEL-785, предназначена для карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 120140 тонн, эксплуатирующихся в карьерах горнорудной промышленности при температуре окружающей среды от минус 55 °С до плюс 50 °С.

Новый современный рисунок протектора обеспечивает повышенное сцепление с дорожной поверхностью и стойкость протектора при проведении работ на скальной породе, повышает сопротивление порезам и сколам. Применение в каркасе шины металлокорда увеличивает долговечность шин, обеспечивает защиту от пробоев при работе со скальной породой.

На текущий момент на предприятии прорабатываются этапы для отправки шин для эксплуатационных испытаний.