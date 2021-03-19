Компания «Адформ Бай» — подразделение крупной датской ИТ-компании Adform — ликвидируется.

Как сообщает портал dev.by, офис компании расформирован.

Информация о ликвидации «Адформ Бай» есть на Едином государственном регистре. Процедура ликвидации была запущена еще осенью прошлого года. Между тем компания пока официально числится резидентом ПВТ (вступила в июне 2016 года).

В минском офисе Adform работало более 100 сотрудников. На конец 2018 года минский офис был вторым по величине в группе Adform.

По официальной информации, белорусская компания столкнулась со сложностями из-за коронакризиса. «Адформ Бай» работала в сфере онлайн-рекламы. Но из-за коронавируса и введения многими странами карантина сильно просел европейский рынок (по некоторым оценкам, на 30-40%), который был для компании ключевым. Возникли проблемы с расчетами и компанию пришлось ликвидировать.

На официальном сайте датской Adform сообщается, что у компании более 30 тысяч глобальных клиентов и 26 офисов по всему миру, но в перечне уже отсутствует Беларусь. Зато есть офисы в странах-соседях (Польша, Литва, Эстония), которые, видимо, меньше пострадали от кризиса.