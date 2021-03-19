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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,8%
16:42 19.03.2021
В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 2400,8 млн рублей или в сопоставимых ценах 103,8% к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 67,5%, в обрабатывающей промышленности – 107,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,8% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,7%.
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