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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,8%


16:42 19.03.2021

В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 2400,8 млн рублей или в сопоставимых ценах 103,8% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 67,5%, в обрабатывающей промышленности – 107,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,8% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,7%.
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