В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 2400,8 млн рублей или в сопоставимых ценах 103,8% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 67,5%, в обрабатывающей промышленности – 107,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,8% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,7%.