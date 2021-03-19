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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ РАПСОВОГО МАСЛА ЧЕРЕЗ БУТБ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ДОСТИГ $15,5 МЛН
16:31 19.03.2021
В январе-феврале 2021 г. экспорт рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) достиг $15,5 млн, что в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за счет роста цен в ходе биржевых торгов отечественные экспортеры получили дополнительную выручку порядка $204 тыс.
Обеспечить положительную динамику удалось не только благодаря высокому спросу со стороны основных импортеров, таких как Швейцария и страны Балтии, но и путем освоения новых перспективных рынков.
«В текущем году работающие на биржевой площадке белорусские экспортеры впервые получили доступ на рынок Китая. Это позволило заметно увеличить экспортные поставки в натуральном выражении. По итогам января-февраля темп роста составил 400%. В целом емкости китайского рынка вполне достаточно, чтобы реализовать весь экспортный потенциал белорусской масложировой отрасли. По объемам закупок рапсового масла на биржевых торгах эта страна уже вошла в тройку лидеров наряду с Литвой и Швейцарией. Поэтому не исключено, что при сохранении текущего уровня спроса до конца года китайское направление станет приоритетным для отечественных производителей», – рассказали в пресс-службе БУТБ.
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