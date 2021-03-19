ЭКОНОМИКА РБ

ДОРОЖНИКИ СТОЛИЦЫ РАБОТАЮТ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

16:14 19.03.2021 Дорожники столицы в настоящее время работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, ежедневно в ремонте городских улиц после зимы задействованы 220 единиц спецтехники и 30 бригад рабочих. Уже отремонтировано порядка 50 тыс. кв. м дорожного полотна. Сроки завершения ремонтных работ будут зависеть от погоды. Дорожники планируют справиться к середине апреля.