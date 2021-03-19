За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,9%, рентабельность продаж – 5,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 3,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 12,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 4,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 15,6% от общего объема кредиторской задолженности.