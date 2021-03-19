ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) проводит модернизацию боевой машины БМ-21А до уровня БМ-21Б РСЗО «БелГрад-2».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в настоящее время завершен этап предварительных испытаний опытного образца БМ-21Б и осуществляется его подготовка к государственным испытаниям, которые планируется завершить в конце мая 2021 года.

На государственных испытаниях перед заказчиком предстанет усовершенствованная боевая машина, имеющая существенные преимущества перед советским образцом БМ-21.

За основу для реализации ОКР была принята структурная схема БМ‑21А и учтены пожелания заказчика с учетом опыта эксплуатации этой машины в Вооруженных Силах страны.

В боевой машине внедрен механизм горизонтирования и стабилизации. Его возможности позволяют водителю, не покидая рабочего места, с помощью датчика крена отрегулировать положение машины относительно линии горизонта.

В просторной комфортной кабине, эргономика которой позволяет разместиться здесь всему расчету (4 человека), компактно размещены основные агрегаты и узлы, современный комплекс средств связи и передачи данных отечественной разработки, позволяющий обеспечить обмен речевой информацией в аналоговом и цифровом форматах, передачу данных, а также информационный обмен с вычислительными устройствами по технологии Ethernet/IP. Пульт управления позволяет в режиме онлайн снимать показания напряжения в бортовой сети автомобиля и во время боевой работы.

Из-за большей, чем у БМ‑21, высоты расположения артиллерийской части над уровнем земли для наводчика на поворотном основании смонтирована откидная площадка.

Борисовские конструкторы и специалисты значительно расширили и упорядочили места для складирования имущества: для шасси, для комплекса средств связи и для обслуживания артиллерийской части. Почти вдвое увеличенная грузовая платформа на шасси отечественного производства с установленными стеллажами для 40 или 60 реактивных снарядов позволяет перезаряжать пусковую установку без транспортной машины и сократить время подготовки ко второму залпу.

Универсальная грузовая платформа, совмещающая в себе две транспортные единицы, существенно повышает такие важные характеристики, как мобильность, скрытность передвижения, оперативность развертывания для нанесения удара и быструю смену позиций.

БМ-21Б может вести стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами всех типов, разработанных для БМ‑21, включая и новые снаряды с кассетной и отделяющейся головной частью с дальностью стрельбы до 35 км. Боевая машина может вести стрельбу из кабины без подготовки огневой позиции одиночными выстрелами и залпом. Управление огнем осуществляется как из кабины машины, так и с помощью выносного пульта (катушки) на расстоянии до 60 м от машины.

БМ-21Б РСЗО «БелГрад – 2» впервые демонстрировалась на выставке, проводившейся в рамках коллегии Госкомвоенпрома по итогам 2020 года. Планируется показ модернизированной боевой машины на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 в июне текущего года.