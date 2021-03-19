Специалисты Транспортной инспекции Витебской области за январь-февраль осмотрели более 2,2 тысячи машин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции Минтранса, во время проверок выявлено более 600 нарушений законодательства о транспортной деятельности.

Инспекторы выдали 38 требований об устранении нарушений и установили сроки их исполнения. В 29 случаях их выполнение подтверждено.