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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 600 НАРУШЕНИЙ
15:40 19.03.2021
Специалисты Транспортной инспекции Витебской области за январь-февраль осмотрели более 2,2 тысячи машин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции Минтранса, во время проверок выявлено более 600 нарушений законодательства о транспортной деятельности.
Инспекторы выдали 38 требований об устранении нарушений и установили сроки их исполнения. В 29 случаях их выполнение подтверждено.
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