ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 0,7%

15:14 19.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-февраль 2021 г. в текущих ценах составил 2389,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,7% меньше к уровню января-февраля 2020 г.