В 2020 году Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), местными исполнительными и распорядительными органами (исполкомами) рассмотрено 9707 обращений граждан (в 2019 году – 10 908), связанных с нарушением прав потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, несмотря на некоторое снижение общего количества обращений (на 11%), отмечается увеличение количества обращений, рассмотренных министеством и исполкомами Гродненской и Могилевской областей. Наибольшее количество обращений рассмотрено Минским горисполкомом и администрациями районов Минска (39% от общего количества рассмотренных), исполкомами Брестской области – 17%, Могилевской – 12%, Минской – 11%, МАРТ – 10%, остальными – менее 8%.

Структура обращений в области защиты прав потребителей на протяжении последних нескольких лет не меняется: обращения по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли, в том числе через интернет-магазины, составляют 34% от общего количества, по услугам – 64%, по иным вопросам – 2%.

По результатам рассмотрения письменных и электронных обращений в досудебном порядке потребителям возмещено материального ущерба на сумму 813,23 тыс. рублей (рост на 12% к 2019 году); по неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомами было подано 175 исков в суд о защите прав потребителей (в 2019 году – 214 таких исковых заявлений).

В целях защиты нарушенных прав потребителей составлено 460 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 283 предписания о прекращении нарушений прав потребителей. В целях предупреждения нарушений прав потребителей изготовителям, продавцам, исполнителям услуг направлялись рекомендации и предупреждения, проводилась разъяснительная работа.

В 2020 году в МАРТ и исполкомы наиболее часто граждане обращались по вопросам, связанным с:

приобретением товаров ненадлежащего качества;

предоставлением недостоверной информации о товарах (в том числе на сайтах интернет-магазинов);

невозможностью возврата товаров, приобретенных во время проведения презентаций, рекламных акций;

повышением интернет-магазинами цены на товар после подтверждения заказа на покупку или отказом в доставке заказанного товара по заявленной в интернет-магазине цене (т.е. после заключения договора купли-продажи);

нарушением продавцами интернет-магазинов установленных законодательством сроков возврата денежных средств за товар надлежащего или ненадлежащего качества;

не предоставлением потребителям права выбора формы оплаты (наличная, безналичная) за заказанные в интернет-магазине товары;

навязыванием потребителям «расширенной» гарантии при приобретении технически сложных товаров бытового назначения;

нарушением сроков и порядка возврата денежных средств в связи с отказом (отменой) туристических туров;

невозможностью возврата стоимости входных билетов на отмененные культурно-зрелищные мероприятия;

мошенническими (фишинговыми) интернет-сайтами (копиями известных белорусских интернет-ресурсов).

Актуальными остаются обращения потребителей, связанные с приобретением товаров в социальных сетях и в группах, создаваемых в популярных мессенджерах. Потребителям следует знать, что в этих случаях отправителями товаров, как правило, являются физические лица, и на приобретение у них товаров законодательство Беларуси о защите прав потребителей не распространяется. В таких случаях возникшие споры могут разрешаться только в судебном порядке.