|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СПОРЫ О ДОГОВОРАХ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ НА ОНЛАЙН СЕМИНАРЕ НЦПИ
14:19 19.03.2021
Открытый семинар, посвященный рассмотрению экономическими судами споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров состоится 29 марта на YouTube-канале Национального центра правовой информации (Начало в 10.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, судьи судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Ольга Синкевич и Виктор Курило расскажут о сформированных экономическими судами подходах по применению норм материального права, регулирующих общие (характерные для всех видов договоров) вопросы заключения, изменения, расторжения, в том числе отказа от договора, оценке обстоятельств, свидетельствующих о заключении договора, а также подтверждающих наличие оснований для изменения, расторжения, в том числе отказа от договора и по процессуальным вопросам, возникающим при рассмотрении споров указанных категорий.
Спикерам семинара 29 марта до 11.00 можно задать вопросы по заявленной теме и высказать предложения, связанные с дальнейшим направлением судебной практики по вышеуказанным категориям дел, направив их по электронной почте . Ответы на вопросы будут озвучены в прямом эфире.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
Курсы в банках
на 19.03.2021
Конвертация в банках
на 19.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте