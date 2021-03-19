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ЭКОНОМИКА РБ


СПОРЫ О ДОГОВОРАХ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ НА ОНЛАЙН СЕМИНАРЕ НЦПИ


14:19 19.03.2021

Открытый семинар, посвященный рассмотрению экономическими судами споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров состоится 29 марта на YouTube-канале Национального центра правовой информации (Начало в 10.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, судьи судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Ольга Синкевич и Виктор Курило расскажут о сформированных экономическими судами подходах по применению норм материального права, регулирующих общие (характерные для всех видов договоров) вопросы заключения, изменения, расторжения, в том числе отказа от договора, оценке обстоятельств, свидетельствующих о заключении договора, а также подтверждающих наличие оснований для изменения, расторжения, в том числе отказа от договора и по процессуальным вопросам, возникающим при рассмотрении споров указанных категорий.

Спикерам семинара 29 марта до 11.00 можно задать вопросы по заявленной теме и высказать предложения, связанные с дальнейшим направлением судебной практики по вышеуказанным категориям дел, направив их по электронной почте . Ответы на вопросы будут озвучены в прямом эфире.
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