Открытый семинар, посвященный рассмотрению экономическими судами споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров состоится 29 марта на YouTube-канале Национального центра правовой информации (Начало в 10.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, судьи судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Ольга Синкевич и Виктор Курило расскажут о сформированных экономическими судами подходах по применению норм материального права, регулирующих общие (характерные для всех видов договоров) вопросы заключения, изменения, расторжения, в том числе отказа от договора, оценке обстоятельств, свидетельствующих о заключении договора, а также подтверждающих наличие оснований для изменения, расторжения, в том числе отказа от договора и по процессуальным вопросам, возникающим при рассмотрении споров указанных категорий.

Спикерам семинара 29 марта до 11.00 можно задать вопросы по заявленной теме и высказать предложения, связанные с дальнейшим направлением судебной практики по вышеуказанным категориям дел, направив их по электронной почте . Ответы на вопросы будут озвучены в прямом эфире.