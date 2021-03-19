Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 102,3%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 103,8%, потребительские товары – 100,6% и 101%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 103,1%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 104,9%, в том числе в растениеводстве – 106,6% и 109,3% соответственно, животноводстве – 102,4% и 104%.