|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 0,9%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,3%
13:58 19.03.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 102,3%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 103,8%, потребительские товары – 100,6% и 101%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 103,1%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 104,9%, в том числе в растениеводстве – 106,6% и 109,3% соответственно, животноводстве – 102,4% и 104%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
Курсы в банках
на 19.03.2021
Конвертация в банках
на 19.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте