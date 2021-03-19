ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1414 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


13:25 19.03.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 марта 2021 года выросло до почти 308 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 307 тыс. 938 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 298 тыс. 816 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1314 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2139 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1414 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 847 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 178 тыс. 695 тестов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2021
валюта курс
EUR 3.1082
USD 2.6002
RUB 3.5309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0978 -0.0104
USD 2.5971 -0.0031
RUB 3.5066 -0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0950
USD 2.5960 2.5990
RUB 3.5050 3.5100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1920
EUR/RUB 88.0000 88.3000
USD/RUB 73.8000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте