Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 марта 2021 года выросло до почти 308 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 307 тыс. 938 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 298 тыс. 816 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1314 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2139 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1414 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 847 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 178 тыс. 695 тестов.