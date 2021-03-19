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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ПОЯВИТСЯ В ГОМЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
13:20 19.03.2021
Новый лабораторный корпус появится в Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в четверг, 18 марта, в основание будущего здания заложили 10-фунтовую гирю с клеймом, нанесенным в начале прошлого века, в 1914 г. Эта гиря хранилась в музее Гомельского ЦСМС.
Современное оборудование и приборы, новые технологии и знания, которые будут применены здесь, в новом корпусе, будут способствовать повышению уровня и точности проводимых измерений.
Ввести его в эксплуатацию планируется в начале 2022 г.
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