Новый лабораторный корпус появится в Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в четверг, 18 марта, в основание будущего здания заложили 10-фунтовую гирю с клеймом, нанесенным в начале прошлого века, в 1914 г. Эта гиря хранилась в музее Гомельского ЦСМС.

Современное оборудование и приборы, новые технологии и знания, которые будут применены здесь, в новом корпусе, будут способствовать повышению уровня и точности проводимых измерений.

Ввести его в эксплуатацию планируется в начале 2022 г.