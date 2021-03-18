В Минской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 1310,8 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 г. составил 1224,5 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 48,2 млн рублей, или 90,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 2132,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-февраля 2020 г.