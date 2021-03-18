ЭКОНОМИКА РБ

ОПЕРАТОР А1 С 29 МАРТА ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «SIP-ТЕЛЕФОНИЯ»

12:38 19.03.2021 Унитарное предприятие «А1» с 29 марта 2021 года изменяет порядок оказания услуги «SIP-телефония» в рамках тарифных планов «SIP-соединение» и «SIP-номер». С обновленным порядком оказания услуги можно ознакомиться по ссылке.