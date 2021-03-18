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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ РУХНУЛИ НА 29,1%
12:09 19.03.2021
В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 13,5 млн тонн грузов, или 70,9% к объему грузов, перевезенных в январе-феврале 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 825,9 млн тонно-километров (92,5% к январю-февралю 2020 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 17,5 млн человек, что по сравнению с январем-февралем 2020 г. составляет 87,6%.
Пассажирооборот транспорта составил 180,7 млн. пассажиро-километров, или 70,8% к уровню января-февраля 2020 г.
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