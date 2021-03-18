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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЕНО 284,6 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:33 19.03.2021
По результатам камерального контроля за январь-февраль 2021 года инспекциями МНС Брестской области направлено 223 уведомления в адрес 219 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на уведомления налоговых органов 177 индивидуальных предпринимателя представили уточненные налоговые декларации и (или) пояснения. Согласно им, сумма доплаты налога в бюджет составила 284,6 тыс. рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 72,7 тыс. рублей.
Основными ошибками, допускаемыми индивидуальными предпринимателями, являются занижение налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения, подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость.
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