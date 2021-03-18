В 2020 году в реализацию проектов резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено $74,4 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги).

Как сообщает сайт СЭЗ, это рекордный показатель для СЭЗ за 10 лет. В 2020 году объем ПИИ на чистой основе вырос в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Больше всего в прошлом году привлекли резиденты СЭЗ «Гродноинвест», расположенные на индустриальных площадках в Сморгонском, Свислочском районах и в городе Гродно. Всего в 2020 году резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено $322 млн иностранных инвестиций.

С начала деятельности СЭЗ «Гродноинвест» в создание современных экпортоориентированных производств привлечено свыше $990 млн иностранных инвестиций. Это лучший показатель среди СЭЗ республики. В текущем году показатель сможет преодолеть планку в один миллиард долларов США.

С конца 2020 года началось строительство нескольких крупных заводов в Гродно, Свислочском и Сморгонском районах. К примеру, на участке № 4 СЭЗ в районе «Аульс» дан старт строительству производства стекольной продукции, в Свислочи началось возведение крупного деревообрабатывающего предприятия.