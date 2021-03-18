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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛО НА 21,8%
10:40 19.03.2021
В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 3909,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 121,8% к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 134,3%, в обрабатывающей промышленности – на 22,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 14,7%.
При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений упало на 4,7%.
Индекс промышленного производства за февраль 2021 г. к февралю 2020 г. составил 116,9%, к январю 2021 г. – 98,6%.
В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-феврале 2021 г. превысил уровень января-февраля 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства химических продуктов (на 50,5%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 47,7%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 30,5%), электрооборудования (на 30,2%).
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