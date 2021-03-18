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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ
10:34 19.03.2021
Белорусский металлургический завод (БМЗ) за январь-февраль 2021 года увеличил экспортные поставки в Россию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Россия является важным поставщиком основного сырья и одним из самых крупных потребителей белорусской металлопродукции. Так, за январь-февраль текущего года экспорт БМЗ в РФ превысил 58 тысяч тонн, что на 8% больше аналогичного периода 2020 года.
В денежном выражении экспорт в Российскую Федерацию превысил $43 млн, что на треть больше аналогичного уровня 2020 года.
Рост продаж наблюдается по таким видам металлопродукции, как арматура, конструкционный прокат, стальная проволока и металлокорд.
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