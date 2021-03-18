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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЦЕН В КАЖДОМ ЧЕТВЕРТОМ ПРОВЕРЕННОМ МАГАЗИНЕ


09:38 19.03.2021

Работники Комитета государственного контроля в январе-марте 2021 года провели мониторинг почти 450 торговых объектов по вопросу соблюдения законодательства в сфере ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в каждом четвертом их них установлены нарушения дисциплины цен. В основном это превышение предельно допустимых торговых надбавок, установленных Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Например, в одном из магазинов Кормянского района Гомельской области на 8 наименований социально значимых товаров предельные торговые надбавки были завышены до 5 процентных пунктов. В кафетерии витебского учреждения здравоохранения розничные цены на 12 наименований продовольственных товаров были сформированы с превышением предельных торговых надбавок до 35 процентных пунктов.

По всем фактам превышения предельно допустимых надбавок приняты меры.

В ходе мониторинга установлены нарушения правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований, технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению всех выявленных нарушений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 30 человек.

Следует отметить, что в Минске и во всех регионах республики созданы рабочие группы для контроля за ценами на потребительские товары, в состав которых входят представители Комитета госконтроля, МАРТ, профсоюзов, облисполкомов и Мингорисполкома и других заинтересованных госорганов.
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