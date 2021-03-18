ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,2%

09:27 19.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-февраль 2021 г. в текущих ценах составил 4148,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 7,2% по сравнению с январем-февралем 2020 г.