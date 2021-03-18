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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОКРАТИЛСЯ НА 5,5%
18:01 18.03.2021
В Минске розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 2561,7 млн рублей, или 94,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94% розничного товарооборота города, в январе-феврале 2021 г. составил 2409,1 млн рублей, или 95,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 199 млн рублей, или 76,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 12 446,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,7% к уровню января-февраля 2020 г.
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