В Минске розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 2561,7 млн рублей, или 94,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94% розничного товарооборота города, в январе-феврале 2021 г. составил 2409,1 млн рублей, или 95,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 199 млн рублей, или 76,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 12 446,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,7% к уровню января-февраля 2020 г.