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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ


17:59 18.03.2021

18 марта 2021 года в «Великом камне» зарегистрирован новый резидент - китайское предприятие в области традиционной китайской медицины ООО «Новоэра Биотех».

Как сообщает сайт индустриального парка, компания на первом этапе планирует организацию производства медицинских препаратов для лечения коронавирусной инфекции нового типа.

Также предусмотрено создание Евразийского центра традиционной китайской медицины для обмена опытом, диагностики и лечения заболеваний. Выпуск лекарственных средств планируется начать в 2021 году.

Новое предприятие-резидент ООО «Новоэра Биотех» создано при участии Института культуры и экономики Цзиньтай, ООО «Клиника китайской медицины Сишаньцинсюе (Пекин)» и ООО «Компания фармацевтических технологий Сишаньцинсюе (Пекин)».

Сегодня также состоялось подписание меморандума между Министерством экономики Беларуси, Институтом культуры и экономики Цзиньтай и ООО «Китайская корпорация инжиниринга САМС».
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