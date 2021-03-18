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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА БОЛЕЕ 62 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:56 18.03.2021
Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза садовых инструментов на более 62 тыс. белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, грузовой автомобиль DAF следовал из Италии под управлением гражданина Российской Федерации. Для проверки соответствия заявленных в документах сведений с фактически перемещаемым товаром автопоезд направили на таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате установлено, что в грузовике находится на четверть больше товара, чем указано в товаросопроводительных документах.
Подтвердил это и последующий таможенный досмотр: в полуприцепе перемещалось 350 единиц незадекларированного инструмента для садовых работ.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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