Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза садовых инструментов на более 62 тыс. белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, грузовой автомобиль DAF следовал из Италии под управлением гражданина Российской Федерации. Для проверки соответствия заявленных в документах сведений с фактически перемещаемым товаром автопоезд направили на таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате установлено, что в грузовике находится на четверть больше товара, чем указано в товаросопроводительных документах.

Подтвердил это и последующий таможенный досмотр: в полуприцепе перемещалось 350 единиц незадекларированного инструмента для садовых работ.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.