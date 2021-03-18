В январе-феврале 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 617,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 82,2 тыс. тонн, молока – 317,5 тыс. тонн, яиц получено 206,3 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,1% молока и 94,9% производства яиц.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 952 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 328 тыс. голов. Численность свиней составила 680,6 тыс. голов.