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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛОСЬ НА 0,7%
17:44 18.03.2021
В январе-феврале 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 617,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 82,2 тыс. тонн, молока – 317,5 тыс. тонн, яиц получено 206,3 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,1% молока и 94,9% производства яиц.
На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 952 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 328 тыс. голов. Численность свиней составила 680,6 тыс. голов.
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