27 марта 2021 г. пройдет День открытых дверей в Белорусском государственном технологическом университете (ул. Свердлова, 13а. Начало мероприятия в 11:15).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, посетители смогут пройти анкетирование, записаться на мероприятия, ознакомиться с внеучебной деятельностью БГТУ. Запланированы демонстрация фильмов, экспозиция достижений БГТУ, мастер-классы, презентация университета в целом (основные факты и цифры о БГТУ).

Кроме того, в университете расскажут о правилах приема в ВУЗ (основные положения правил приема в университет в 2021 году, довузовская подготовка, советы абитуриентам) и ответят на вопросы.

Помимо этого, запланированы презентации факультетов и образовательных программ (презентации факультетов в отдельных аудиториях и в зоне профориентации), а также программ магистратуры (специальности и порядок приема).

День открытых дверей в БГТУ завершится экскурсиями по университету (15.30).