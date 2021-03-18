|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БГТУ ПРОВОДИТ 27 МАРТА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
17:41 18.03.2021
27 марта 2021 г. пройдет День открытых дверей в Белорусском государственном технологическом университете (ул. Свердлова, 13а. Начало мероприятия в 11:15).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, посетители смогут пройти анкетирование, записаться на мероприятия, ознакомиться с внеучебной деятельностью БГТУ. Запланированы демонстрация фильмов, экспозиция достижений БГТУ, мастер-классы, презентация университета в целом (основные факты и цифры о БГТУ).
Кроме того, в университете расскажут о правилах приема в ВУЗ (основные положения правил приема в университет в 2021 году, довузовская подготовка, советы абитуриентам) и ответят на вопросы.
Помимо этого, запланированы презентации факультетов и образовательных программ (презентации факультетов в отдельных аудиториях и в зоне профориентации), а также программ магистратуры (специальности и порядок приема).
День открытых дверей в БГТУ завершится экскурсиями по университету (15.30).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2021
Курсы в банках
на 18.03.2021
Конвертация в банках
на 18.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте