ЭКОНОМИКА РБ

ПОВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ - МИНОБРАЗОВАНИЯ

17:37 18.03.2021 Повышение стоимости обучения в госучреждених образования пока не планируется. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Он признал, что вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров. «Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов и иных затрат при реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе в государственных учреждениях образования и принято решение не повышать установленную оплату за обучение. Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования», - сказал министр, которого цитирует Telegram-канал Минобразования.