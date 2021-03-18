В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 11,1 млн тонн грузов, или 109,6% к январю-февралю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, Грузооборот составил 5,2 млрд тонно-километров, или 115,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 100,2 млн человек, или 74,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 1042,9 млн пассажиро-километров, или 55,6% к уровню января-февраля 2020 г.