В бюджет Витебской области за январь-февраль 2021 г. поступило 292,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 43,3 млн рублей, в местный бюджет – 249,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 98,6 млн рублей, или 33,7% в доходах бюджета области, по налогу на добавленную стоимость – 71,4 млн рублей, или 24,4%, по акцизам – 59,8 млн рублей, или 20,4%.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 93,8%, или 274,4 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 10,8 млн рублей, физическими лицами уплачено в бюджет 7,5 млн рублей, что составляет 3,7% и 2,5% поступлений соответственно.