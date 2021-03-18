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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 292,6 МЛН РУБЛЕЙ
17:20 18.03.2021
В бюджет Витебской области за январь-февраль 2021 г. поступило 292,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 43,3 млн рублей, в местный бюджет – 249,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 98,6 млн рублей, или 33,7% в доходах бюджета области, по налогу на добавленную стоимость – 71,4 млн рублей, или 24,4%, по акцизам – 59,8 млн рублей, или 20,4%.
Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 93,8%, или 274,4 млн рублей.
Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 10,8 млн рублей, физическими лицами уплачено в бюджет 7,5 млн рублей, что составляет 3,7% и 2,5% поступлений соответственно.
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