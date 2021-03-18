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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ВЫСТАВЛЕННЫХ В МИНСКЕ НА ПРОДАЖУ КВАРТИР В ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА ТРЕТЬ


17:01 18.03.2021

Спрос на столичные квартиры восстанавливается после сезонной просадки в январе.

Как пишет Realt.by, количество сделок с квартирами в столице за месяц выросло на 26%, приблизившись к своим средним значениям для последнего месяца зимы. Предложение объектов на рынке продолжает расти. В сравнении с январем количество выставленных на продажу объектов в феврале увеличилось сразу на треть, превысив отметку в 11,5 тысяч.

В настоящее время на 1 проданную квартиру приходится 13 выставленных на продажу.

В январе более половины сделок заключили с 1-комнатными квартирами. В феврале доля «однушек» в структуре спроса была чуть пониже — 48%, однако это заметно больше, чем обычные 40%. 2-комнатными квартиры в феврале покупали в 30% случаев, 3-комнатные — только в 17% случаев.

С декабря сохраняется также повышенный интерес к квартирам в готовых новостройках: в феврале с такими квартирами заключили порядка 18% всех сделок, хотя в среднем их доля равна 13%.

Чаще обычного покупали квартиры в Октябрьском и Центральном районах, доля Фрунзенского района в общем спросе, напротив, в феврале сократилась на 4 процентных пункта.

Реже чем обычно покупали квартиры в старых кирпичных и современных панельных домах. А вот спрос на квартиры в современных «каркасниках» вырос.

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.5% и составила 1280 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1362 $/м2 (+2,3% за месяц) — $49 842; 2-комнатные квартиры: 1231 $/м2 (-0,5%) — $60 000; 3-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-4,2%) — $74 250; 4-комнатные квартиры: 1157 $/м2 (+10,9%) — $ 88 250.

Цена предложения за месяц снизилась на 1,7% до 1311 $/м2. Сильнее других подешевел квадратный метр 1- и 3-комнатных квартир — на 2% и 2,2% соответственно.

Если осенью бюджетные квартиры дешевели быстрее, чем дорогие, то в феврале — наоборот. В сравнении с январем квадратный метр в бюджетном сегменте потерял в цене 1,8%, в дорогом — сразу 2,9%.

За месяц цены на квартиры снизились в 41 из 68 микрорайонов города.
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