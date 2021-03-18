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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 130 БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
16:58 18.03.2021
В январе-феврале 2021 года службой занятости субсидии на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности предоставлены 133 безработным гражданам, в том числе 27 гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в Гомельской области субсидии предоставлены 54 безработным, в Минской – 25 безработным, в Минске – 22 безработным, в Могилевской области – 16 безработным, в Гродненской – 8 безработным, в Брестской – 5 безработным и в Витебской – 3 безработным.
Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии.
При организации безработными предпринимательской деятельность в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.
При организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов права промышленной собственности - изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы), субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины БПМ.
С 1 февраля 2021 г. размер БПМ в среднем на душу населения составляет 262,87 рубля.
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