В январе-феврале 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 3374,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 62,4%, в обрабатывающей промышленности – сократился на 2,9%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства подрос на 1,9%, а в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%.