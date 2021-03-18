В Национальном детском технопарке планируют расширять направления программ для подготовки учащихся. Об этом сказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

Он напомнил, что сама идея создания детского технопарка как площадки для работы с талантливой молодежью впервые прозвучала на съезде ученых Беларуси. И в этом году уже непосредственно началась работа по обучению талантливой молодежи.

«Это ученики 9-11-х классов. Для того чтобы попасть в технопарк, школьникам нужно проявить себя в каких-то творческих мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, затем пройти тестирование и собеседование. После этого формируется группа, которая обучается по нескольким направлениям», сказал В. Богуш.

Национальный детский технопарк создан 1 января 2021 года. Его работа направлена на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Обучение в учреждении проводится по трем направлениям: «зеленая химия», «робототехника» и «информационные и компьютерные технологии». Реализуются они на базе БГУ, БНТУ и БГУИР соответственно.

В течение 2021 года в Национальном детском технопарке запланированы девять смен (продолжительностью в 24 дня каждая). Во время каждой смены обучение по программе дополнительного образования одаренных детей и молодежи проходят 30 учащихся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования изо всех регионов страны в составе трех групп численностью до 10 человек каждая.

Учебные программы по направлениям научных исследований, научно-технической и инновационной деятельности составлены так, чтобы учащиеся могли овладеть комплексом знаний по реализации исследовательского проекта, приобрести навыки сбора и обработки фактического материала для исследования.