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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС СОСТОИТСЯ 19 МАРТА


15:45 18.03.2021

19 марта 2021 г. пройдет заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на коллегии будут подведены итоги реализации в 2020 году мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, а также рассмотрены задачи на 2021 год.

На коллегии также пойдет речь о выполнении программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС в 2020 году и задачах на 2021 год.

Кроме того, участники заседания обсудят отмену контрольно-пропускного режима на отдельных участках Брагинского, Наровлянского и Чечерского районов Гомельской области.
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