За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 9,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 19,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 10,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 18,2% от общего объема кредиторской задолженности.