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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2 МЕСЯЦА ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 361,4 МЛН РУБЛЕЙ


15:12 18.03.2021

Формирование бюджета Гомельской области в январе-феврале 2021 года обеспечивали более 494 тысячи плательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 445 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-февраль 2021 года в бюджет области поступило 361,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 48,0 млн рублей, в местные бюджеты – 313,4 млн рублей.

Около 75% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 35,6% – за счет подоходного налога, 20,8% – за счет акцизов, 19,4% - налога на добавленную стоимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-февраль 2021 года поступило 270,2 млн рублей. На их долю приходится 74,8% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 68,1 млн рублей (18,8%), индивидуальных предпринимателей – 14,6 млн рублей (4,0%), физических лиц – 8,5 млн рублей (2,4%).
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