Генеральная прокуратура в ходе выборочной проверки на ресурсо-обеспечивающем республиканском унитарном предприятии «Белжелдорснаб» Белорусской железной дороги установила нарушения антикоррупционных норм, а также требований законодательства о сохранности собственности и труде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на предприятии не всегда соблюдали определенный в актах законодательства порядок проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров (работ, услуг).

Этому способствовали недостатки в работе профильной комиссии, обязанной среди прочего проверять: формирование конкурсной документации; порядок вскрытия конвертов с поступившими предложениями и выбора победителя; заключение контрактов и обеспечение исполнения обязательств.

Не на должном уровне была организована и деятельность комиссии по рассмотрению жалоб участников закупок на принятые решения.

Для устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура внесла начальнику ГО «Белорусская железная дорога» представление, которое было рассмотрено с участием представителя надзорного органа.

Как результат – выработан комплекс дополнительных организационных мер для исключения подобных фактов, ряд должностных лиц РУП привлечен к ответственности.

В 2020 году 6 должностных лиц РУП «Белжелдорснаб» привлечено к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в процедурах закупок и выбор в качестве поставщиков товаров.

Предварительным расследованием установлено, что в 2014-2018 годах данные работники получили взятки на сумму более 800 тыс. долларов США. При этом они отвечали за организацию на предприятии работы по противодействию коррупции.