ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЯД НАРУШЕНИЙ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ И ЗАКУПОК ВЫЯВЛЕН В РАБОТЕ РУП «БЕЛЖЕЛДОРСНАБ»


14:54 18.03.2021

Генеральная прокуратура в ходе выборочной проверки на ресурсо-обеспечивающем республиканском унитарном предприятии «Белжелдорснаб» Белорусской железной дороги установила нарушения антикоррупционных норм, а также требований законодательства о сохранности собственности и труде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на предприятии не всегда соблюдали определенный в актах законодательства порядок проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров (работ, услуг).

Этому способствовали недостатки в работе профильной комиссии, обязанной среди прочего проверять: формирование конкурсной документации; порядок вскрытия конвертов с поступившими предложениями и выбора победителя; заключение контрактов и обеспечение исполнения обязательств.

Не на должном уровне была организована и деятельность комиссии по рассмотрению жалоб участников закупок на принятые решения.

Для устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура внесла начальнику ГО «Белорусская железная дорога» представление, которое было рассмотрено с участием представителя надзорного органа.

Как результат – выработан комплекс дополнительных организационных мер для исключения подобных фактов, ряд должностных лиц РУП привлечен к ответственности.

В 2020 году 6 должностных лиц РУП «Белжелдорснаб» привлечено к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в процедурах закупок и выбор в качестве поставщиков товаров.

Предварительным расследованием установлено, что в 2014-2018 годах данные работники получили взятки на сумму более 800 тыс. долларов США. При этом они отвечали за организацию на предприятии работы по противодействию коррупции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2021
валюта курс
EUR 3.0896
USD 2.5971
RUB 3.5535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 +0.0186
USD 2.6002 +0.0031
RUB 3.5309 -0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1010 3.1070
USD 2.5980 2.6010
RUB 3.5230 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1920 1.1960
EUR/RUB 87.9000 88.3000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте