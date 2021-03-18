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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД НАРУШЕНИЙ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ И ЗАКУПОК ВЫЯВЛЕН В РАБОТЕ РУП «БЕЛЖЕЛДОРСНАБ»
14:54 18.03.2021
Генеральная прокуратура в ходе выборочной проверки на ресурсо-обеспечивающем республиканском унитарном предприятии «Белжелдорснаб» Белорусской железной дороги установила нарушения антикоррупционных норм, а также требований законодательства о сохранности собственности и труде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на предприятии не всегда соблюдали определенный в актах законодательства порядок проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров (работ, услуг).
Этому способствовали недостатки в работе профильной комиссии, обязанной среди прочего проверять: формирование конкурсной документации; порядок вскрытия конвертов с поступившими предложениями и выбора победителя; заключение контрактов и обеспечение исполнения обязательств.
Не на должном уровне была организована и деятельность комиссии по рассмотрению жалоб участников закупок на принятые решения.
Для устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура внесла начальнику ГО «Белорусская железная дорога» представление, которое было рассмотрено с участием представителя надзорного органа.
Как результат – выработан комплекс дополнительных организационных мер для исключения подобных фактов, ряд должностных лиц РУП привлечен к ответственности.
В 2020 году 6 должностных лиц РУП «Белжелдорснаб» привлечено к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в процедурах закупок и выбор в качестве поставщиков товаров.
Предварительным расследованием установлено, что в 2014-2018 годах данные работники получили взятки на сумму более 800 тыс. долларов США. При этом они отвечали за организацию на предприятии работы по противодействию коррупции.
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