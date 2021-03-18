ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 1,9%

14:49 18.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-февраль 2021 г. в текущих ценах составил 7,9 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,9% к уровню января-февраля 2020 г.