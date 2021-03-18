Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 марта 2021 года выросло до 306,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 306 тыс. 524 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 297 тыс. 502 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1319 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2130 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1254 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 653 теста. Всего в стране проведено 5 млн 159 тыс. 848 тестов.