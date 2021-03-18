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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ПРЕЗЕНТОВАЛО УСЛУГУ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОГО 5D-ПАСПОРТА


14:28 18.03.2021

Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру в рамках XXIII Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2021 презентовало услугу по созданию интерактивного 5D-паспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, интерактивный паспорт – это модель капитального строения (здания, сооружения) либо имущественного комплекса, созданная в электронном виде в формате 3D с использованием технологии информационного моделирования и включающая в себя сведения о положении элементов объекта в пространстве и времени, а также иных исчисляемых характеристиках, в том числе, связанных с эксплуатацией объекта и интегрированных в модель в виде отдельных информационных слоев, в совокупности определяющих ее, как модель в формате 5D.

В рамках выставки агентством были представлены современные технологии, позволяющие организовать виртуальный тур по уже созданным объемным моделям зданий с применением очков виртуальной реальности.

Посетив стенд Минского областного агентства, участники выставки смогут осуществить «виртуальную прогулку» по зданию, ознакомиться с технологиями создания интерактивного паспорта и оборудованием, используемым при выполнении работ.

XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 проходит в Минске с 17 по 20 марта. В рамках мероприятия будут продемонстрированы архитектурные решения современной городской среды, виды проектирования индивидуального и многоквартирного жилья, энергоэффективные решения в строительстве, а также концепции комфортного жилья и интеллектуальные системы управления зданиями.
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