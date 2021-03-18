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ЭКОНОМИКА РБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ГРОДНЕНСКОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ В 2021 ГОДУ ПОЛУЧАТ 536 ВЫПУСКНИКОВ
13:55 18.03.2021
Сегодня в Гродненском медицинском университете проходит процедура итогового распределения выпускников. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в 2021 году распределение в Гродненском медуниверситете получат 536 выпускников.
По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, 124 из них в нынешнем году активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках Гродно. Этот фактор, также как и научные достижения и высокие средние баллы, в нынешнем году решающие при распределении студентов.
«Естественно, всем молодым специалистам предоставляются все гарантии, которые им положены. Это и надбавка к зарплате, выделение жилья: арендного, общежития, койко-места», - сказал министр.
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