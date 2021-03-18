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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,3%
13:20 18.03.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 102,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,02% и 102% соответственно, промежуточные товары –101,4% и 103,3%, потребительские товары –100,9% и 101,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 103%, с декабрем 2020 г. – 105,2%, в том числе в растениеводстве –110,5% и 113,9% соответственно, животноводстве –100,7% и 102,5% соответственно.
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