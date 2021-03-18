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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ НОВЫЙ СЕЗОН ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА YOUTH EMPOWERED-2021


12:55 18.03.2021

В Беларуси стартует новый сезон программы по развитию молодежного предпринимательства Youth Empowered-2021.

Youth Empowered – международный обучающий проект, который ежегодно объединяет молодых людей от 18 до 29 лет, чтобы помочь им развить бизнес-навыки, продвинуться по карьерной лестнице и открыть собственное дело. В Беларуси программа будет проводиться пятый год подряд. За это время обучение прошли более 3500 молодых белорусов, 64 зарегистрировали собственный бизнес в сферах красоты, пошива и производства одежды, медиа, IT, розничной торговли и общепита.

В этом году в программе запланированы порядка 28 однодневных бизнес-тренингов, которые пройдут с марта по декабрь 2021 года. Встречи будут проводиться в онлайн- и офлайн-форматах.

Проект стартует 26 марта с онлайн-тренинга «Личный бренд». Регистрация на тренинги Youth Empowered, запланированные в марте-апреле, доступна по ссылке. Чтобы зарегистрироваться, необходимо нажать на кнопку «Форма регистрации», которая расположена в конце страницы о проекте. Тематики и даты последующих тренингов будут добавляться на странице проекта в постоянном формате. Участие в программе Youth Empowered бесплатное.

Содержание тренингов направлено на развитие персональных навыков, необходимых руководителю (тренинги о компетенциях лидера, публичных выступлениях, навыках делового общения, делегирования и формирования команды), получение практических знаний о ведении бизнеса в разных отраслях (ecofood-бизнес, мода, кофейное дело), формирование представления об универсальных инструментах развития проектов (маркетинг, продажи, позиционирование бренда).

«Youth Empowered трансформируется под запросы молодых людей. Темы тренингов, спикеры, формат ежегодно обновляются. Развитие молодежи – один из главных приоритетов Coca-Cola HBC в Беларуси», – отметила Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

В качестве спикеров программы приглашаются владельцы бизнеса и предприниматели, топ-менеджеры, ведущие профессионалы и бизнес-коучи. В этом сезоне среди менторов: управляющий партнер, консультант, бизнес-тренер консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Александр Паньков, эксперт-практик в области маркетинговых исследований, аналитики и стратегии, владелец группы компаний SARMONT Дарья Сармонт, руководитель республиканского общественного объединения «Белорусская палата моды», режиссер, основатель и руководитель проекта Belarus Fashion Week Янина Гончарова, создатель и идейный вдохновитель Coffee Fest Belarus, владелица сети кофеен Guru Coffee Марина Воскресенская.

Цель программы Youth Empowered Сoca-Cola HBC – развитие потенциала молодежного предпринимательства. Проект проводится в 28 странах. В Беларуси обучающие мероприятия реализуются унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».
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