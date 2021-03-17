Интерес к производству органической продукции у отечественных организаций достаточно высокий. Об этом заявила на пресс-конференции 17 марта начальник отдела по подтверждению соответствия продукции и лицензированию Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) Елена Булавина.

При этом она подчеркнула, что интерес проявляют как небольшие хозяйства, так и крупные перерабатывающие предприятия страны.

«Достаточно много организаций сейчас находится в так называемом переходном периоде. Его прохождение предусмотрено в действующем стандарте, устанавливающем правила производства, переработки, маркировки и реализации продукции органического производства. Это период, когда продукты производятся по правилам органического производства, но еще не являются органическими и, соответственно, не могут маркироваться как органические. Такой период различается в зависимости от вида продукции», – отметила специалист.

В качестве примеров она привела изготовителя продукции для детского питания, который заявил площадки, задействованные для выращивания как однолетних, так и многолетних культур, а также несколько фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием коз, овец, перепелок и уток.

В Беларуси субъект хозяйствования, физическое лицо, индивидуальный предприниматель могут заявить о том, что изготовленная и выпущенная ими в обращение продукция является органической, пройдя добровольную сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия и получив право применения в маркировке знака «Органический продукт».

Сведения о такой продукции размещаются в Реестре производителей органической продукции на сайте Госстандарта и портале «Качество.бел» в свободном доступе.

В стране имеется нормативно-правовая база, которая регулирует как требования, так и правила сертификации органической продукции, и персонал, и испытательные возможности.

Аккредитованы два органа по сертификации: БелГИМ и Научно-практический центр по продовольствию Национальной академии наук Беларуси.

Выдано два сертификата соответствия на органическую продукцию: ООО «Здоровая страна» (Гродненская область, Берестовицкий район, деревня Людвиново) на рожь продовольственную и ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Органик».

Ведутся работы еще по ряду заявок.

Елена Булавина выразила надежду, что через год-два потребители смогут выбирать органические продукты, произведенные в Беларуси, и их производство станет не просто социальным проектом или хобби, а настоящим бизнесом.

«И кто первым займет эту нишу, получит и достаточно хороший экономический эффект от производства этой продукции», – считает специалист.