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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ТЭЦ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
12:37 18.03.2021
В Витебской ТЭЦ завершены работы по проведению технического диагностирования трубопровода питательной воды первой очереди котлотурбинного цеха, которые были выполнены специалистами лаборатории металлов и сварки станции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», в текущем месяце проводится ремонт тепловой изоляции трубопровода в местах проведения неразрушающего контроля металла, а также тепловой изоляции, пришедшей в негодность в результате длительной эксплуатации.
Ремонтные работы ведутся подрядной организацией ЗАО «Энерготеплоизоляция». Всего планируется замена 10,82 м3 тепловой изоляции, 44,2 м2 защитного слоя из оцинкованной стали и 252,4 м2 защитного слоя из стеклоткани.
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