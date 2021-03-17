В Витебской ТЭЦ завершены работы по проведению технического диагностирования трубопровода питательной воды первой очереди котлотурбинного цеха, которые были выполнены специалистами лаборатории металлов и сварки станции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», в текущем месяце проводится ремонт тепловой изоляции трубопровода в местах проведения неразрушающего контроля металла, а также тепловой изоляции, пришедшей в негодность в результате длительной эксплуатации.

Ремонтные работы ведутся подрядной организацией ЗАО «Энерготеплоизоляция». Всего планируется замена 10,82 м3 тепловой изоляции, 44,2 м2 защитного слоя из оцинкованной стали и 252,4 м2 защитного слоя из стеклоткани.